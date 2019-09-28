Тарасов принял участие в челлендже Ибрагимовича

Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Тарасов поучаствовал в челлендже Златана Ибрагимовича.

Напомним, что "швед" запустил челлендж - #matrixchallenge. Суть состоит в том, что нужно подбросить мяч и приняв его на грудь, отклониться назад и повторить движение Нео из фильма "Матрица".

32-летний Тарасов выступал за "Локомотив" с 2010 года, однако в 2019 году у него истек контракт с клубом.

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