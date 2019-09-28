Тарасов принял участие в челлендже Ибрагимовича

Теги дмитрий тарасовзлатан ибрагимович

Тарасов принял участие в челлендже Ибрагимовича

Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Тарасов поучаствовал в челлендже Златана Ибрагимовича.

Напомним, что "швед" запустил челлендж - #matrixchallenge. Суть состоит в том, что нужно подбросить мяч и приняв его на грудь, отклониться назад и повторить движение Нео из фильма "Матрица".

32-летний Тарасов выступал за "Локомотив" с 2010 года, однако в 2019 году у него истек контракт с клубом.

Читайте также: Украинская секс-бомба повторила челлендж Ибрагимовича. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 27 сентября

Главные новости дня: 27 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов