Тарасов пришел поддержать "Локомотив" в матче за Суперкубок против "Зенита"

Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Тарасов присутствует на матче Суперкубка России с "Зенитом".

Футболист пришел на костылях, так как недавно перенес операцию.

Матч проходит на "ВТБ Арене" в Москве. Счет после первого тайма - 1:1.

Напомним, 32-летний полузащитник играл в составе "Локомотива" 9 лет. На его счету 188 матчей, в которых он забил 12 голов и отдал 10 результативных передач

Несколько недель назад стало известно, что футболист покидает команду. На данный момент он является свободным агентом.

А еще: "Зенит" и "Локомотив" выбрали игровую форму на матч за Суперкубок России| http://soccernews.ru