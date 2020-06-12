Тарасов призвал россиян принять участие в голосовании за поправки в Конституцию
Хавбек казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов поздравил всех с Днём России, а также отметил важность голосования за поправки в Конституцию страны.
"Поздравляю всех жителей нашей страны с Днём России! Очень горжусь Родиной! Всегда за неё играл и бился, за нашу историю и народ. Как любой патриот хочу, чтобы страна развивалась и процветала, чтобы мы шаг за шагом решали все проблемы!
Сейчас Россия на пороге больших перемен, на голосование выносят новую Конституцию. Считаю, что каждый неравнодушный к будущему нашей страны должен принять участие в её судьбе, такая возможность повлиять на историю выпадает раз в жизни. Когда, как не в праздник об этом говорить!" - написал футболист в своём инстаграме.
Поздравляю всех жителей нашей страны с Днем России! Очень горжусь Родиной! Всегда за нее играл и бился, за нашу историю и народ Как любой патриот хочу, чтобы страна развивалась и процветала, чтобы мы шаг за шагом решали все проблемы! Сейчас Россия на пороге больших перемен, на голосование выносят новую Конституцию. Считаю, что каждый неравнодушный к будущему нашей страны должен принять участие в ее судьбе, такая возможность повлиять на историю выпадают раз в жизни. Когда, как не в праздник об этом говорить!
Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдёт в период с 25 июня по 1 июля.
Тарасов перешёл в "Рубин" минувшей зимой, но пока не сумел дебютировать из-за перелома ноги.
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