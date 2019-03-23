Тарасов проиграл судебный спор, пытаясь обжаловать решение по выплате алиментов

Адвокат Сергей Жорин заявил, что полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов проиграл дело в суде по обжалованию алиментов. Об этом сообщил Sport24

Ранее стало известно, что Тарасову необходимо выплатить 7,5 миллиона рублей.

"Позавчера состоялось судебное заседание в Преображенском суде, окончательно вынесено решение. Ранее судебный пристав вынес постановление о взыскании долга с Тарасова в размере около 7,5 миллионов. Тарасов не согласился с этим постановлением, подал в суд, чтобы оспорить, и в четверг это дело проиграл. Это уже его второй проигрыш по спору, связанному с алиментами", - заявил Жорин.

Напомним, футболист не платил алименты своей бывшей жене Оксане Пономоренко, с которой у него общая дочь Алина-Ангелина.

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