Тарасов проиграл судебный спор, пытаясь обжаловать решение по выплате алиментов

Теги локомотив москвадмитрий тарасов

Тарасов проиграл судебный спор, пытаясь обжаловать решение по выплате алиментов

Адвокат Сергей Жорин заявил, что полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов проиграл дело в суде по обжалованию алиментов. Об этом сообщил Sport24

Ранее стало известно, что Тарасову необходимо выплатить 7,5 миллиона рублей. 

"Позавчера состоялось судебное заседание в Преображенском суде, окончательно вынесено решение. Ранее судебный пристав вынес постановление о взыскании долга с Тарасова в размере около 7,5 миллионов. Тарасов не согласился с этим постановлением, подал в суд, чтобы оспорить, и в четверг это дело проиграл. Это уже его второй проигрыш по спору, связанному с алиментами", - заявил Жорин.

Напомним, футболист не платил алименты своей бывшей жене Оксане Пономоренко, с которой у него общая дочь Алина-Ангелина.

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