Тарасов прокомментировал эпизод с Луисом Адриано в матче за Суперкубок России

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Тарасов прокомментировал эпизод с Луисом Адриано в матче за Суперкубок России

Хавбек "Локомотива" Дмитрий Тарасов поделился мнением об столкновении с нападающим "Спартака" Луисом Адриано в игре за Суперкубок России.

"Думаю, там всё очевидно - это сто процентов вторая жёлтая карточка и удаление. Он сыграл немного грубовато, можно сказать, не по-футбольному. Знаю, что иногда могу сыграть жёстко, поэтому специально пересмотрел тот эпизод, и не считаю, что играл агрессивно. Сначала я сыграл в подкате чисто в мяч, после чего хотел поставить корпус, но получил удар локтем.

Только слепой не увидит, что нарушение было с одной стороны, я момент не провоцировал. После этого последовало два удара ногой, рукой схватили за лицо, но я не ответил, потому что был уверен, что дадут красную карточку Адриано.

Сложно сказать, ключевой это был момент или нет, но "Спартак" мог оказаться в меньшинстве, и нам, конечно, было бы легче. Сейчас могу сказать, что это был ключевой эпизод, но матч уже закончился со счётом 2:1 в пользу "Спартака", поэтому говорить можно всё что угодно. Эпизод уже в истории, и я не вижу смысла больше его обсуждать" - приводят слова Тарасова российские СМИ.

Смотрите также обзор матча "Спартак" - "Локомотив". | http://soccernews.ru

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