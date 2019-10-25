Тарасов прокомментировал назначение Тедеско на пост главного тренера "Спартака"

Теги спартак москвадмитрий тарасовдоменико тедеско

Тарасов прокомментировал назначение Тедеско на пост главного тренера "Спартака"

Известный российский футболист Дмитрий Тарасов поделился мнением о перспективах Доменико Тедеско на посту главного тренера "Спартака".

"Назначение Доменико Тедеско в "Спартак" вызвало неоднозначную реакцию. Для меня этот тренер - загадка. То, что с "Шальке" занял второе место в Бундеслиге - весомое достижение. "Бавария" тогда в Германии была вне конкуренции, громила всех. Но второй сезон Тедеско завалил. Оценить его работу в России можно будет только после зимних сборов.

Пока же обратил внимание, что немец сразу изменил тактику, в матче с "Рубином" команда действовала "вторым" номером. Такой "Спартак", да ещё дома, видеть непривычно, но ничего страшного в этом нет. Главное - результат. Очко-то заработали, прервали серию из пяти поражений подряд. Пускай маленький, но всё-таки шажок вперёд. Согласен с Сашей Самедовым, который сказал на днях, что в нынешнем составе "Спартак" бороться за чемпионство не способен. Требуется усиление. Хотя летом клуб взял неплохих иностранцев, мне они нравятся. Заряжены на борьбу. А вот по другим футболистам есть вопросы", - сказал Тарасов.

Напомним, что Тедеско возглавил "красно-белых" 14 октября, заключив с российским клубом контракт до 31 мая 2021 года.

Не пропустите: Экс-теннисист Сафин - о "Спартаке": "Команда ни о чём". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Вратарь "Краснодара" и два украинца - в символической сборной недели в Лиге Европы

Вратарь "Краснодара" и два украинца - в символической сборной недели в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва Локомотив Москва 13 29
2 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 13 29
3 Краснодар Краснодар 13 27
4 Ростов Ростов 13 26
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 13 26
6 Урал Урал 13 17
7 Крылья Советов Крылья Советов 13 17
8 Уфа Уфа 13 16
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 13 15
10 Рубин Рубин 13 15
11 Спартак Москва Спартак Москва 13 15
12 Оренбург Оренбург 13 14
13 Сочи Сочи 13 13
14 Ахмат Ахмат 13 12
15 Динамо Москва Динамо Москва 13 11
16 Тамбов Тамбов 13 8
Полная таблица

топ-5 тегов