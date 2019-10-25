Тарасов прокомментировал назначение Тедеско на пост главного тренера "Спартака"

Известный российский футболист Дмитрий Тарасов поделился мнением о перспективах Доменико Тедеско на посту главного тренера "Спартака".

"Назначение Доменико Тедеско в "Спартак" вызвало неоднозначную реакцию. Для меня этот тренер - загадка. То, что с "Шальке" занял второе место в Бундеслиге - весомое достижение. "Бавария" тогда в Германии была вне конкуренции, громила всех. Но второй сезон Тедеско завалил. Оценить его работу в России можно будет только после зимних сборов.

Пока же обратил внимание, что немец сразу изменил тактику, в матче с "Рубином" команда действовала "вторым" номером. Такой "Спартак", да ещё дома, видеть непривычно, но ничего страшного в этом нет. Главное - результат. Очко-то заработали, прервали серию из пяти поражений подряд. Пускай маленький, но всё-таки шажок вперёд. Согласен с Сашей Самедовым, который сказал на днях, что в нынешнем составе "Спартак" бороться за чемпионство не способен. Требуется усиление. Хотя летом клуб взял неплохих иностранцев, мне они нравятся. Заряжены на борьбу. А вот по другим футболистам есть вопросы", - сказал Тарасов.

Напомним, что Тедеско возглавил "красно-белых" 14 октября, заключив с российским клубом контракт до 31 мая 2021 года.

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