Тарасов прокомментировал победу "Рубина" в матче 23-го тура РПЛ с "Уралом"

Хавбек "Рубина" Дмитрий Тарасов высказался по поводу матча 23-го тура РПЛ с "Уралом" (2:1), а также рассказал о жизни в Казани.



"Всем спасибо за поддержку, видел, что в Екатеринбург приехали даже преданные болельщики "Рубина". С футболом дышится уже как-то легче!

А сегодня выходной, с моими девочками проникаемся городом, впервые за долгое время даже поселились семьей не в доме, а в квартире. Так что в самом эпицентре всего. Из того, что удалось посмотреть, нравится, что Казань очень современный город, но при этом видно, что стараются сохранять культуру, старые здания, в городе много памятников! Так на самом деле должно быть везде, считаю. Всё-таки это наша память и история. Сейчас перед Парадом начали по стране проводить субботники по чистке и ремонту памятников. Мне кажется, это правда важно, мы же за границей, даже в маленьких городах, видим исторические здания, знаковые памятники, и там это всё охраняется. У нас тоже очень давняя история, есть свои важные даты, памятники и события. Непередаваемые ощущения, когда ходишь по историческим местам и знаешь, что происходило.

Только мы можем эту культуру и память сохранить и охранять. Отдать дань нашим отцам, дедам и прадедам, отдавшим здоровье и жизнь на войне. Особенно сейчас, когда каждый недруг пытается трактовать историю как угодно", - написал футболист в соцсети.

"Рубин" сместил с 11-го места в турнирной таблице РПЛ как раз "Урал", который опустился на 12-ю позицию.

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