Тарасов прокомментировал подписание контракта с "Рубином"

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов поделился эмоциями после заключения контракта с казанским клубом.

"Во-первых, я очень счастлив, потому что мне выпал шанс вернуться в большой футбол. Были сложности с травмой и неопределённости. Спасибо "Рубину", что поверили, подарили мне этот шанс. Главная цель сейчас - завоевать место в основном составе, потому что конкуренция очень высокая, в составе квалифицированные игроки, и приносить как можно больше пользы команде.

У меня были и другие варианты, но перед новым годом состоялся звонок из "Рубина", предложили приехать на сбор, так называемый просмотр. Всё-таки переживали, что у меня травма, не знали, в какой я форме. Хотели посмотреть на моё состояние здоровья. Я отнёсся к этому абсолютно нормально, понимаю руководство, тренера, который не знал, в какой я форме. Но я очень много работал и индивидуально, и с тренером, пока не было команды. Поэтому воспринял это приглашение с большой радостью. Для меня это был определённый вызов.

У нас были индивидуальные беседы с тренером, говорили, что он ждёт от меня, но, я думаю, пусть это останется между нами. Моя задача не подвести его и команду. Атмосфера? Я был много лет в "Локомотиве", видел много разных коллективов, тренеров. Здесь поменялся тренер и с первого сбора видно, что коллектив сплотился, хорошая атмосфера, это всё, конечно, зависит от тренера.

Действительно очень хочется помочь этой команде, потому что дали такой шанс. Многие в таких сложных ситуациях отворачиваются, но здесь выпала возможность, и я не хочу подвести ни болельщиков, не тренера, ни руководство. Многие говорят про возраст - я один из самых старших в команде. Я считаю, что возраст - это просто цифры. Кто-то недавно говорил: если у тебя есть здоровье, силы, возраст не имеет значения. Нужно смотреть то, что игрок делает на поле", - цитирует Тарасова официальный сайт клуба.

Напомним, что "Рубин" заключил с 32-летним хавбеком контракт до конца нынешнего сезона.

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