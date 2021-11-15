Тарасов прокомментировал поражение сборной России от Хорватии

Фото инстаграм Дмитрия Тарасова

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов выразил поддержку футболистам национальной команды после проигранного матча с Хорватией (0:1) в квалификации ЧМ-2022.

"Ребята, давайте не будем хейтить. И отдельно Феде Кудряшову хочу сказать: не расстраивайся, со всеми бывает. Мы верим в вас всё равно. Ждём весны. Мы обязательно будем на чемпионате мира", - сказал Тарасов.

Поражение в поединке с главным конкурентом отправило россиян в стыковые матчи, где они в марте продолжат борьбу за путёвку на мундиаль.

Хорваты, набрав три очка, поднялись на первое место в отборочной группе и напрямую вышли на ЧМ-2022.

Не пропустите: Семин высказался о поражении России в матче с Хорватией. | http://soccernews.ru