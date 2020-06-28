Тарасов прокомментировал поражение в матче с "Локомотивом"

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Тарасов прокомментировал поражение в матче с "Локомотивом"

Хавбек "Рубина" Дмитрий Тарасов в инстаграме прокомментировал матч 24-го тура РПЛ с "Локомотивом" (0:2) и рассказал, как относится к Дню Победы. 

"Спасибо за поддержку вчера на игре, не всегда удается побеждать и лучшее время исправить ситуацию - это следущая игра. Сегодня добрался до директа и понял, что многие уже приблизительно знают, о чем мой инстаграм и интересуются часто о моем отношении к тем или иным вещам. Например, громкая тема парада ко Дню Победы. В этом году он был 24 июня!

Что я думаю? Я очень люблю этот праздник Победы и у меня всегда волосы дыбом от письма, в котором мой дед описывал действия на фронте. Лучшее, что мы можем сделать - это громко вспоминать их имена, а также отмечать этот день достойно, как свой день рождения (по сути, так оно и есть). В нашей стране, особенно в столице, это уже традиция, целое национальное достояние. Если бы 75 лет тому назад была у нас такая мощь, не знаю посмели ли на нас напасть бы. А Вы что думаете?" - написал футболист в соцсети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо за поддержку вчера на игре, не всегда удаётся побеждать и лучшее время исправить ситуацию - это следущая игра Сегодня добрался до директа и понял, что многие уже приблизительно знают, о чем мой Инстаграм и интересуются часто о моем отношении к тем или иным вещам. Например, громкая тема парада ко Дню Победы. В этом году он был 24 июня! Что я думаю? Я очень люблю этот праздник Победы и у меня всегда волосы дыбом от письма, в котором мой дед описывал действия на фронте. Лучшее, что мы можем сделать - это громко вспоминать их имена, а так же отмечать этот день достойно, как свой День рождения (по сути, так оно и есть ). В нашей стране, особенно в столице, это уже традиция, целое национальное достояние. Если бы 75 лет тому назад была у нас такая мощь, не знаю посмели ли на нас напасть бы. А Вы что думаете?

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

"Рубин" в турнирной таблице чмпионата России занимает 11 место.

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