Тарасов прокомментировал приглашение на сбор "Рубина"
Экс-полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов подтвердил, что едет на тренировочный сбор с "Рубином".
"Я очень ждал своего возвращения в футбол, поэтому завтра улетаю в Казань, чтобы провести с "Рубином" сборы. Мои девочки впервые за долгое время останутся без меня на длительный период", - написал 32-летний футболист в своём инстаграме.
Напомним, что с прошлого лета Тарасов является свободным агентом. За "Локомотив" он выступал с 2010 по 2019 год.
"Рубин" по итогам 19 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
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