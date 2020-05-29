Тарасов прокомментировал решение о допуске болельщиков на матчи РПЛ

Теги рубиндмитрий тарасов

Тарасов прокомментировал решение о допуске болельщиков на матчи РПЛ

Хавбек казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов рассказал о своём отношении к тому, что Роспотребнадзор разрешил пускать болельщиков на трибуны в ограниченном количестве.

"Как говорил всегда Юрий Палыч, футбол - прежде всего для болельщиков. То, что на первые матчи чемпионата будут пускать уже болельщиков, пусть и ограниченное количество, настоящий праздник для футбола. Стадионы все с открытой крышей, очень большие, можно те 10 процентов, что разрешили - всех рассадить на несколько метров. 10% не так много, но это уже маленькая победа над вирусом! В Казани это 4,5 тысячи человек. Само собой, со всеми правилами безопасности и осторожностью. Надеюсь, сделают всё грамотно. Футбол возвращается, жизнь возвращается! Мы играем для вас", - написал 33-летний хавбек в инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как говорил всегда Юрий Палыч, футбол - прежде всего для болельщиков☝То, что на первые матчи чемпионата будут пускать уже болельщиков, пусть и ограниченное количество, настоящий праздник для футболаСтадионы все с открытой крышей, очень большие, можно те 10 процентов, что разрешили - всех рассадить на несколько метров. 10% не так много, но это уже маленькая победа над вирусом! В Казани это 4,5 тысяч человек. Само собой, со всеми правилами безопасности и осторожностью. Надеюсь, сделают все грамотно. Футбол возвращается, жизнь возвращается! Мы играем для вас⚽️

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

Напомним, что сезон РПЛ возобновится 21 июня и продлится до 22 июля.

"Рубин" в текущем розыгрыше чемпионата борется за выживание и по итогам 22 туров занимает 14-е место в турнирной таблице.

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