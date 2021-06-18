Тарасов прокомментировал скандал с Бузовой и Губерниевым

Фото: инстаграм Тарасова/Автор неизвестен

Игрок Дмитрий Тарасов, который является бывшим мужем Ольги Бузовой, поделился мнением о конфликте российской поп-звезды и Дмитрия Губерниева в эфире "Матч ТВ".

– Начнем с актуального: пить коньяк по утрам – это норма?

– Кто знает, тот поймет. Я не буду это комментировать, но скажу кратко: обижаться там было не на что.

Наверное, Ольга не так поняла, что ей говорил Губерниев. Думаю, что ко многим вещам можно относиться с иронией.

– Можно сделать вывод, что от этого выиграли все в плане пиара? Да еще и наша сборная обыграла финнов.

– Я не думаю, что эта ситуация как-то повлияла на победу национальной сборной.

– А кто в итоге был прав? Бузова или Губерниев?

– В данной ситуации я ни на чьей стороне, – заявил Тарасов.

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