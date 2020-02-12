Тарасов прокомментировал свою шутку про коронавирус
Полузащитник Дмитрий Тарасов, тренирующийся в составе "Рубина", прокомментировал свою шутку про китайский коронавирус. Футболиста обвинили в расизме и посоветовали РФС наложить на него санкции.
"Вчера ко мне пришел мой друг и по совместительству мужской мастер по стрижке Денис Ли ( всем советую, не пожалеете) и в процессе работы рассказал о сумасшедшем ажиотаже вокруг себя (стали спрашивать о его национальности и о вирусе), сами понимаете, как это не очень приятно.
Не имея злого умысла, мы посмеялись, и я выложил сторис. Каково было мое удивление, когда я снова узнал, что мое имя в центре скандала.
Все, кто подписан на меня, в курсе, что я много шучу. Да, это не всегда бывает уместно, поэтому не нужно воспринимать мой дурацкий юмор всерьез, тем более моего прямого комментария на этот счет не было", – написал Тарасов в своем Instagram.
На данный момент от коронавируса умерли более 1 100 человек. Официально заболевших случаев насчитывается более 45 тысяч.
Не пропустите: Тарасов забил дебютный гол за "Рубин". | http://soccernews.ru
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