Тарасов прокомментировал возвращение к тренировкам с "Рубином" после паузы

Теги рубиндмитрий тарасов

Тарасов прокомментировал возвращение к тренировкам с "Рубином" после паузы

Хавбек "Рубина" Дмитрий Тарасов высказался по поводу возвращения к тренировкам после паузы, вызванной пандемией коронавиурса.

Напомним, казанский клуб начал тренироваться на базе 16 мая. Ранее стало известно, что сезон РПЛ возобновился 21 июня.

"Прошла неделя, как возвращаемся в режим максимальной готовности. Постепенно приспосабливаемся к новым реалиям. Чувствую, у всех тактика теперь будет "везде пошире" - социальная дистанция. Но вообще прорвемся. Если на госуровне смогли подготовить страну, в лиге тоже справимся. А то сейчас вокруг много в СМИ нагнетают ситуацию. Но по факту все под контролем, ну а слухи разные - они всегда есть. Сейчам и в целом о коронавирусе много фейков (чего только ни писали, потом их ловили и они опровергали). Пусть говорят, а мы работаем", - написал Тарасов в инстаграме.

Напомним, футболист долгое время восстанавливался после перелома ноги.

Не пропустите: "Бавария" разгромила "Айнтрахт" в матче Бундеслиги. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

БАТЭ выиграл Кубок Беларуси, забив победный гол на 121 минуте

БАТЭ выиграл Кубок Беларуси, забив победный гол на 121 минуте

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов