Тарасов прокомментировал возвращение к тренировкам с "Рубином" после паузы

Хавбек "Рубина" Дмитрий Тарасов высказался по поводу возвращения к тренировкам после паузы, вызванной пандемией коронавиурса.

Напомним, казанский клуб начал тренироваться на базе 16 мая. Ранее стало известно, что сезон РПЛ возобновился 21 июня.

"Прошла неделя, как возвращаемся в режим максимальной готовности. Постепенно приспосабливаемся к новым реалиям. Чувствую, у всех тактика теперь будет "везде пошире" - социальная дистанция. Но вообще прорвемся. Если на госуровне смогли подготовить страну, в лиге тоже справимся. А то сейчас вокруг много в СМИ нагнетают ситуацию. Но по факту все под контролем, ну а слухи разные - они всегда есть. Сейчам и в целом о коронавирусе много фейков (чего только ни писали, потом их ловили и они опровергали). Пусть говорят, а мы работаем", - написал Тарасов в инстаграме.

Напомним, футболист долгое время восстанавливался после перелома ноги.

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