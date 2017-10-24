Тарасов пропустит матч с "Зенитом"

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Тарасов пропустит матч с "Зенитом"

Хавбек московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов не поможет своей команде в матче 15-го тура чемпионата России против "Зенита".

30-летний футболист получил жёлтую карточку во вчерашнем поединке с "Краснодаром". Это предупреждение стало для него четвёртым в этом сезоне, что означает дисквалификацию на одну игру.

Напомним, что матч "Зенит" – "Локомотив" состоится в воскресенье, 29 октября, в 16:30 по московскому времени. | http://soccernews.ru

комментарии
Сергей

Тарасов дерево и толку от него в любом матче, как от углового флажка

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