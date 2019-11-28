Тарасов просит суд уменьшить алименты на дочь до прожиточного минимума

Теги дмитрий тарасов

Тарасов просит суд уменьшить алименты на дочь до прожиточного минимума

Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Тарасов требует от суда уменьшить сумму алиментов на свою дочь Ангелину от первого брака.

Сообщается, что Тарасов сейчас обязан выплачивать 400 тысяч рублей в месяц. Однако футболист пытается убедить суд снизить сумму до прожиточного минимума, т.е. до 15 тысяч 225 рублей.

Напомним, что 32-летний Тарасов выступал за "Локомотив" с 2010 по 2019 год. С минувшего лета он является свободным агентом.

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