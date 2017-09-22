Тарасов провёл 150-й матч в составе "Локомотива"

Хавбек московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов принял участие в матче 1/16 финала Кубка России против "Крыльев Советов".

Как сообщает официальный сайт столичного клуба, эта игра стала для 30-летнего футболиста 150-й в составе "железнодорожников".

Тарасов выступает за "Локомотив" с 2010 года, в 150 матчах он забил 11 голов. | http://soccernews.ru