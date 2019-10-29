Тарасов: "Путин - наш президент, я его люблю"
Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал, как он относится к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
"Просто нравится, что Путин делает для России. Еще с тех времен, майку я надел ты знаешь когда и после какого события. Он наш президент, и я его люблю. Я его уважаю, поддерживаю. Этого достаточно. Зачем мне его критиковать?
"В России 21 миллион бедных, а что, Путин в этом виноват? Я считаю, что, безусловно, за всем он уследить не может чисто физически. И так много у него дел. Иногда думаю, как у него работа начинается, пытаюсь себе это спроецировать. Представляешь, какое у него количество головной боли, которая происходит? За всем невозможно уследить.
Если задуматься, можно миллион и в плюс сказать – как люди живут и что сделали для людей. Сколько центров открылось, сколько храмов построилось. Что это, плохо?" - сказал Тарасов в эфире YouTube-канала "Всему Головин".
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|Краснодар
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|7
|Урал
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|8
|Крылья Советов
|14
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|Рубин
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|Арсенал Тула
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|Уфа
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|Оренбург
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|Динамо Москва
|14
|14
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|Сочи
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|Ахмат
|14
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|16
|Тамбов
|14
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