Тарасов: "Путин - наш президент, я его люблю"

6 Теги дмитрий тарасов

Тарасов: "Путин - наш президент, я его люблю"
Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал, как он относится к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

"Просто нравится, что Путин делает для России. Еще с тех времен, майку я надел ты знаешь когда и после какого события. Он наш президент, и я его люблю. Я его уважаю, поддерживаю. Этого достаточно. Зачем мне его критиковать?

"В России 21 миллион бедных, а что, Путин в этом виноват? Я считаю, что, безусловно, за всем он уследить не может чисто физически. И так много у него дел. Иногда думаю, как у него работа начинается, пытаюсь себе это спроецировать. Представляешь, какое у него количество головной боли, которая происходит? За всем невозможно уследить.

Если задуматься, можно миллион и в плюс сказать – как люди живут и что сделали для людей. Сколько центров открылось, сколько храмов построилось. Что это, плохо?" - сказал Тарасов в эфире YouTube-канала "Всему Головин".

Не пропустите: Тарасов заявил о желании построить политическую карьеру. | http://soccernews.ru

 
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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Обама виноват. Он в московских подъездах до сих пор ссыт.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Знает каждый демократ - Во всем Путин виноват!

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numanshershnev

а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http://ogo.gl/anticam

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крoш
крoш

Карыч: Дмитрий Владимирович пидар, но я его люблю во все дыры!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Как он может любить участника УП , если он даже не знаком с ним?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Петушалду:"Бадр - наш друг , я его люблю"

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