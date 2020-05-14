Тарасов рассказал, что Бузова упрекала его за дружбу с кавказцами

Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов рассказал, что он всегда дружил с кавказцами и за это его упрекала бывшая жена Ольга Бузова.

"Она пожаловалась, что я угрожаю ей, хочу убить ее. «Он ходит с какими-то людьми, у которых пистолеты». В моем окружении много людей разной национальности, много мусульман, мне с ними комфортно. Я такой человек, не делю людей на религии. Оля никогда не любила это, она меня всегда осуждала за общение с кавказцами. А сама потом что сделала? Почему она об этом молчит?

Когда человек плохой, как обо мне все говорят, о человеке вообще не говорят, забывают. Я так считаю. Но в любом ее интервью какое-то странное желание задеть или дернуть. Зачем ты меня дергаешь, если я плохой? Игнорируй. А меня везде цепляет. Может быть, сейчас послушает интервью - успокоится", - сказал Тарасов в интервью эфире шоу "Алена, блин" на канале Super в YouTube.

Тарасов и Бузова оформили отношения 26 июня 2012 года. 30 декабря 2016 года пара развелась.

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