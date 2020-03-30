Тарасов рассказал, что долго копил на подарок жене. Футболист купил супруге Porsche

Хавбек "Рубина" Дмитрий Тарасов рассказал, что копил на подарок жене Анастасии Костенко 4 года.

Вчера, 29 марта, стало известно, что футболист подарил супруге на 25-летие Porsche.

Костенко выложила в своем инстаграме фото подарка. Одна из подписчиц следующим образом прокомментировала пост: "Дарит такую машину, а на алименты денег у него нет!"

"Очень долго откладывал, четыре года", - ответил ей Тарасов.

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