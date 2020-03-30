Тарасов рассказал, что долго копил на подарок жене. Футболист купил супруге Porsche

Теги дмитрий тарасов

Тарасов рассказал, что долго копил на подарок жене. Футболист купил супруге Porsche

Хавбек "Рубина" Дмитрий Тарасов рассказал, что копил на подарок жене Анастасии Костенко 4 года.

Вчера, 29 марта, стало известно, что футболист подарил супруге на 25-летие Porsche.

Костенко выложила в своем инстаграме фото подарка. Одна из подписчиц следующим образом прокомментировала пост: "Дарит такую машину, а на алименты денег у него нет!"

"Очень долго откладывал, четыре года", - ответил ей Тарасов.

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