Тарасов рассказал, что он скажет Путину при встрече



Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов рассказал, что бы он сказал президенту Российской Федерации Владимиру Путину, если бы встреча с ним состоялась.

"Я свою позицию еще после матча в Турции показал. Тогда и с Турцией были не очень отношения – и я поддержал всю Россию. Переобуваться я не буду. Есть вещи неправильные, есть те, которые нравятся, – это бесконечная тема. Было немного очково, но я всё правильно сделал.

Отреагировал ли Путин? Была куча звонков, Смородская вызвала к себе, и был жёсткий разговор, сказала, что так нельзя делать. Я сказал, что не каждый футболист знает о том, что такие вещи делать нельзя. Майка и майка. Я должен был сделать этот жест, хотелось сказать: "Мы русские, мы никого не боимся". Оказавшись перед Путиным, скажу ему "Доброе утро", - приводятся слова Тарасов в Instagram brain_sg.

Напомним, что 16 февраля 2016 года Тарасов продемонстрировал футболку с Путина после завершения первого матча 1/16 финала Лиги Европы "Фенербахче" - "Локомотив" (2:0). Впоследствии футболист неоднократно выражал поддержку главе российского государства.

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