Тарасов рассказал, что он скажет Путину при встрече
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов рассказал, что бы он сказал президенту Российской Федерации Владимиру Путину, если бы встреча с ним состоялась.
"Я свою позицию еще после матча в Турции показал. Тогда и с Турцией были не очень отношения – и я поддержал всю Россию. Переобуваться я не буду. Есть вещи неправильные, есть те, которые нравятся, – это бесконечная тема. Было немного очково, но я всё правильно сделал.
Отреагировал ли Путин? Была куча звонков, Смородская вызвала к себе, и был жёсткий разговор, сказала, что так нельзя делать. Я сказал, что не каждый футболист знает о том, что такие вещи делать нельзя. Майка и майка. Я должен был сделать этот жест, хотелось сказать: "Мы русские, мы никого не боимся". Оказавшись перед Путиным, скажу ему "Доброе утро", - приводятся слова Тарасов в Instagram brain_sg.
Напомним, что 16 февраля 2016 года Тарасов продемонстрировал футболку с Путина после завершения первого матча 1/16 финала Лиги Европы "Фенербахче" - "Локомотив" (2:0). Впоследствии футболист неоднократно выражал поддержку главе российского государства.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20