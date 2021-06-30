Тарасов рассказал, как он поддержал Бузову после ее расставания с блогером

Экс-футболист сборной России Дмитрий Тарасов рассказал, что он поддержал свою бывшую жену Ольгу Бузову после ее расставания с блогером Давой.

"Я ей написал сообщение. Не на обычный телефон, а в директе в инстаграме. Она мне ответила. Я решил ее поддержать, когда она рассталась с Давой. Так как я знал, что ей сейчас не хорошо. К тому уже прошло много времени, у нас остались хорошие отношения. Мне стало как-то грустно и жалко ее. Я посоветовался с женой. Сказал: "Давай поддержим Олю. Ее жалко по-человечески. Принял решение написать ей в директ, она мне ответила. Перекинулись парой фраз и договорились о встрече", - сказал Тарасов в видео в сториз своего инстаграма.

Тарасов был женат на Бузовой с 2012 по 2016 года. Ольга была его второй женой. Впервые футболист женился в 2008 году на Оксане Пономаренко и у них есть общая дочь Ангелина. Брак распался в 2012 году. Третья жена Тарасова - модель Анастасия Костенко. У них две дочери - Милана и Ева.

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