Тарасов рассказал, как побывал в Госдуме

Теги дмитрий тарасов

Тарасов рассказал, как побывал в Госдуме

Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в своем инстаграме рассказал о том, как он впервые сходил в Госдуму.

"Сегодня я впервые выступал в Государственной Думе, где мы говорили на серьезную и навсегда актуальную тему - ЗОЖ.

В моем случае- здоровый образ жизни зародился в семье. Я, как глава, так же прививаю спорт в своей большой семье. Не даром говорят, что воспитывать нужно не детей, а себя", - сказал футболист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня я впервые выступал в Государственной Думе, где мы говорили на серьезную и навсегда актуальную тему - ЗОЖ. Мне, как спортсмену с самых ранних лет, было чем поделиться. Важную роль в моей жизни сыграл папа. Хоть я и видел глазами на своём районе ребят, выбравших запрещённые вещества, я никогда не хотел быть одним из них, так как знал цену здоровому телу, которое благодаря усердным занятиям менялось. Я этим очень гордился и все благодаря тому, что мой отец был спортивным человеком: обучал меня навыкам каратэ, рукопашному бою, мы играли с ним в шашки и благодаря ему я очень рано осознал свою любовь к футболу. Это я все к тому, что в моем случае- здоровый образ жизни зародился в семье. Я, как глава, так же прививаю спорт в своей большой семье. Не даром говорят, что воспитывать нужно не детей, а себя. ⠀ В здоровом теле- здоровый дух . Спасибо за приглашение !

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

Ранее в интервью Sports.ru Тарасов заявил о желании построить политическую карьеру.

Последним клубом, за который выступал 32-летний футболист был московский "Локомотив". Летом 2019 года хавбек покинул команду.

А еще: Гинер прокомментировал переход акций ЦСКА под контроль госструктуры| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Милнер продлил контракт с "Ливерпулем"

Милнер продлил контракт с "Ливерпулем"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов