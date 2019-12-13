Тарасов рассказал, как побывал в Госдуме

Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в своем инстаграме рассказал о том, как он впервые сходил в Госдуму.

"Сегодня я впервые выступал в Государственной Думе, где мы говорили на серьезную и навсегда актуальную тему - ЗОЖ.

В моем случае- здоровый образ жизни зародился в семье. Я, как глава, так же прививаю спорт в своей большой семье. Не даром говорят, что воспитывать нужно не детей, а себя", - сказал футболист.

Ранее в интервью Sports.ru Тарасов заявил о желании построить политическую карьеру.

Последним клубом, за который выступал 32-летний футболист был московский "Локомотив". Летом 2019 года хавбек покинул команду.

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