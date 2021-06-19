Тарасов рассказал, на какие деньги живёт
Фото инстаграм Дмитрия Тарасова
Известный российский футболист Дмитрий Тарасов признался, что сейчас у него нет доходов.
"У меня остались деньги, которые я заработал, поэтому у меня всё хорошо. На них и живу. Боюсь ли я, что когда-то они закончатся? Я не думаю сейчас о деньгах. Мне хочется играть в футбол", - сказал 34-летний полузащитник.
Тарасов остаётся без команды с декабря прошлого года. Тогда казанский "Рубин" не стал продлевать с ним контракт.
Хавбек является воспитанником "Спартака". Большую часть карьеры он провёл в "Локомотиве" (2010-2019).
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