Тарасов рассказал, на какие деньги живёт

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Тарасов рассказал, на какие деньги живёт

Фото инстаграм Дмитрия Тарасова

Известный российский футболист Дмитрий Тарасов признался, что сейчас у него нет доходов.

"У меня остались деньги, которые я заработал, поэтому у меня всё хорошо. На них и живу. Боюсь ли я, что когда-то они закончатся? Я не думаю сейчас о деньгах. Мне хочется играть в футбол", - сказал 34-летний полузащитник.

Тарасов остаётся без команды с декабря прошлого года. Тогда казанский "Рубин" не стал продлевать с ним контракт.

Хавбек является воспитанником "Спартака". Большую часть карьеры он провёл в "Локомотиве" (2010-2019).

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