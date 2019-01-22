Тарасов рассказал, на каких условиях продлил контракт с "Локомотивом"
Хавбек "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал, на каких условиях он продлил контракт с московским клубом.
Напомним, что в июле прошлого года футболист заключил с "железнодорожниками" новое соглашение по схеме "1+1".
"Да, я пошёл на понижение зарплаты. Но не в два раза, как пишут об этом. Ничего такого в этом нет, я спокойно к этому отнёсся. Нюансы были только по сроку контракта. У меня были варианты - и в России, и в другом чемпионате, не буду говорить, каком именно. Но в конце концов решил остаться, потому что я тут уже девятый год. Мне всё знакомо, "Локомотив" - мой дом родной. Я хотел остаться. Хорошо, что так сложилось, и я остался" - заявил 31-летний футболист в интервью "Спорт-Экспресс".
Тарасов выступает за "Локомотив" с января 2010 года, сыграл 181 матч и забил 12 голов.
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