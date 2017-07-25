Тарасов рассказал о чемпионских амбициях "Локомотива"
Хавбек московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал о чемпионских амбициях своей команды.
"Конечно, пока рано о чём-то говорить, но любая команда уровня "Локомотива", "Зенита", "Спартака" и ЦСКА хочет стать чемпионом. Поэтому у нас такие амбиции, и мы к этому идём. Думаю, сейчас "Зенит" очень хорошо укомплектован, и в этом плане их никто в России не превосходит. Но с ними можно бороться за счёт командных действий, характера и фарта" - сказал Тарасов.
Напомним, что "Локомотив" стартовал в чемпионате России с двух побед. На сегодняшний день "железнодорожники" возглавляют турнирную таблицу РФПЛ.
Также читайте: Бышовец: "У "Локомотива" имеются хороший подбор футболистов и серьезные внутренние резервы". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
20 самых значимых личных рекордов Роналду
-
Санчеш близок к переходу в "Милан" за 40 миллионов евро
-
Рейтинг лучших футболистов в истории от FourFourTwo: места с 31-го по 40-е
-
Новый вызов Мораты: самый дорогой испанский футболист готовится к приключениям на Туманном Альбионе
-
"Барселона" с Неймаром в составе встретится с "Манчестер Юнайтед"
Лента новостей
-
Яшин вошел в число 30 лучших футболистов в рейтинге от FourFourTwo
-
Гвардиола: "Не мог даже представить, что за одного футболиста будут платить по 100-120 миллионов евро"
-
Марсело: "Очень уважаю Бекхэма, мне было приятно играть с ним"
-
Неймар в рекламе часов: "Это мое время"
-
Агент Мораты: "Альваро не перешел в "Милан" из-за фанатов "Ювентуса"
-
Кавани: "Каждый хочет играть с Неймаром"
-
Гвардиола: "Манчестер Сити" ничем не хуже "Реала"
-
"Арсенал" предложил за Лемара 50 миллионов евро
-
Маркович может перейти в "Фиорентину"
-
Промес: "Мы ничто без наших фанатов"
-
Чешский защитник Мазух перешел в "Халл Сити"
-
"Локомотив" вспомнил самую крупную победу в дерби в своей истории
-
Балашов: "Пригласить Тошича в тульский "Арсенал" не совсем реально"
-
Отец Неймара: "Мы оправданы по делу о фальсификации документов при переходе в "Барселону"
-
Игнашевич представил новые бутсы "Моби Дик"
-
Агент Крооса: "Тони был лучшим немецким игроком по итогам сезона"
-
20 самых значимых личных рекордов Роналду
-
Санчеш близок к переходу в "Милан" за 40 миллионов евро
-
Толиссо: "Я перешел в "Баварию", чтобы играть и выигрывать трофеи"
-
"Галатасарай" хочет арендовать Турана
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|2
|6
|2
|Краснодар
|2
|6
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|2
|6
|4
|Ахмат
|2
|6
|5
|Урал
|2
|4
|6
|Уфа
|2
|4
|7
|ЦСКА Москва
|2
|3
|8
|Анжи
|2
|3
|9
|Арсенал Тула
|2
|3
|10
|Спартак Москва
|2
|2
|11
|Динамо Москва
|2
|1
|12
|Ростов
|2
|1
|13
|Рубин
|2
|0
|14
|Амкар
|2
|0
|15
|СКА Хабаровск
|2
|0
|16
|Тосно
|2
|0