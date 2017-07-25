Тарасов рассказал о чемпионских амбициях "Локомотива"

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Тарасов рассказал о чемпионских амбициях "Локомотива"

Хавбек московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал о чемпионских амбициях своей команды.

"Конечно, пока рано о чём-то говорить, но любая команда уровня "Локомотива", "Зенита", "Спартака" и ЦСКА хочет стать чемпионом. Поэтому у нас такие амбиции, и мы к этому идём. Думаю, сейчас "Зенит" очень хорошо укомплектован, и в этом плане их никто в России не превосходит. Но с ними можно бороться за счёт командных действий, характера и фарта" - сказал Тарасов.

Напомним, что "Локомотив" стартовал в чемпионате России с двух побед. На сегодняшний день "железнодорожники" возглавляют турнирную таблицу РФПЛ.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 2 6
2 Краснодар 2 6
3 Зенит Санкт-Петербург 2 6
4 Ахмат 2 6
5 Урал 2 4
6 Уфа 2 4
7 ЦСКА Москва 2 3
8 Анжи 2 3
9 Арсенал Тула 2 3
10 Спартак Москва 2 2
11 Динамо Москва 2 1
12 Ростов 2 1
13 Рубин 2 0
14 Амкар 2 0
15 СКА Хабаровск 2 0
16 Тосно 2 0
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