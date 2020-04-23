Тарасов рассказал о несостоявшемся возвращении в "Спартак"
Хавбек "Рубина" Дмитрий Тарасов, который является воспитанником московского "Спартака", сообщил, что несколько лет назад "красно-белые" проявляли к нему интерес.
"По "Спартаку" были два раза разговоры. Один раз даже серьёзные разговоры, когда мы условия обсуждали. Но не срослось. Не по моей вине. После этого я уже в "Локомотив" попал. И когда в "Локо" был, тоже были разговоры. Это наверное не секрет, когда был Массимо Каррера в "Спартаке", он проявлял заинтересованность во мне. Но эта заинтересованность закончилось разговорами. Вот и всё", - сказал Тарасов.
33-летний полузащитник занимался в академии столичного клуба с 1999 по 2006 год, после чего ушёл в "Томь".
Большую часть карьеры (9 лет) Тарасов провёл в "Локомотиве", а в феврале этого года подписал контракт с "Рубином".
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