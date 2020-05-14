Тарасов рассказал о причинах расставания с Бузовой

Хавбек казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов объяснил, почему он расстался с певицей Ольгой Бузовой.

"Её слова о нашем разводе из-за моих измен - это всё враньё. Причина совсем в другом. Я очень люблю детей. Я всегда мечтал о детях. У меня есть ребёнок от первого брака, там не сложилось. У меня начались отношения с Олей, и я хотел создать полноценную, здоровую семью с детьми. Я спросил Олю: "Как насчёт детей?". Она ответила: "Да ты что, дети - это супер, конечно. Но у меня есть условие: я хочу свадьбу". А я только оттуда. Сколько прошло с развода, месяцев пять? Она говорит: "Дети только в браке со свадьбой". Говорю: "Ну давай просто распишемся, тихо, улетим куда-нибудь, не хочу я эту пышную свадьбу".

Спустя столько времени я понимаю, что это были первые звоночки. И со временем эти звонки давали сигналы, что это не то, что мне нужно в жизни. В итоге мы договорились на брачный контракт, она дала согласие. Моё условие было, что всё, что покупаю я, остаётся мне, всё, что вместе, делим пополам. Пункта про детей там не было. Мы заключили контракт, сыграли свадьбу. Мы пробовали завести детей, но не выходило. Когда девушка хочет забеременеть, она для этого что-то делает. Хотя бы говорит об этом со своим мужем. Но у нас такого не было. Я слышал только о работе, о проектах. Я говорю: "Давай сходим, проверимся". Она же меня обвиняла, что я не могу иметь детей. Мне сказали, что я абсолютно здоров, ни о каком бесплодии речи не могло быть.

У неё были мелкие проблемы какие-то, но мы их решали - операции, гормоны. Ничего глобального. Но опять ничего не получалось. Тогда я начал подозревать, что она просто не хочет - неважно, не готова или от меня не хочет. Как-то мы запланировали отпуск на Мальдивах, и перед этим мы встретились с сестрой Оли Анной. Она мне сказала: "Оля столько работала, она хочет отдохнуть на Мальдивах, расслабиться. Беременной же выпивать нельзя. Давай вы будете предохраняться". Я сразу встал и ушёл. Как человек, который строит семью, пытается забеременеть, говорит такое? Было больно. Но спустя какое-то время мы продолжили это, я настаивал на своём.

Я не утверждаю, это не доказано, но у меня есть предположение, что человек просто принимал противозачаточное. Врачи мне сказали, что если человек действительно принимает, по анализам этого никогда не узнаешь. Я отправил её к своему врачу. Он дал мне совет: "Я вижу, что ты хочешь, но вижу, что она не хочет. И если она что-то принимает, ни ты, ни я об этом не узнаем. Но я вижу, когда люди хотят детей. Девочки приходят ко мне и плачут, ревут, они готовы на всё. Здесь я такого не вижу", - рассказал футболист.

Тарасов и Бузова оформили отношения 26 июня 2012 года. 30 декабря 2016 года пара развелась.

Не пропустите: Жена Тарасова высказалась о важности соблюдения режима самоизоляции. | http://soccernews.ru