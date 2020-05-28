Тарасов рассказал о самочувствии своих одноклубников, заразившихся коронавирусом

Теги рубиндмитрий тарасов

Тарасов рассказал о самочувствии своих одноклубников, заразившихся коронавирусом

Хавбек "Рубина" Дмитрий Тарасов в своем инстаграме рассказал, как чувствуют себя игроки казанского клуба, заразившиеся коронавирусом.

Кроме того, футболист высказался о режиме самоизоляции в России.

Ранее сообщалось, что положительный тест на коронавирус сдали защитники Константин Плиев и Николай Поярков.

"Друзья, всем привет! У нас все стабильно, работаем, все по плану. По новостям - ребята молодые, здоровье в порядке - надеемся, что все обойдется и пройдет в легкой форме. Поддержка от меня и нас всех. Хоть и статистика по вирусу улучшается, все равно нужно быть бдительными до конца.

Постепенно карантин снимают, в Приморье разрешили тренировки на свежем воздухе, сегодня объявили, что даже Москве с начала июня открывают магазины и парки в тестовом формате. Здорово, что все по плану идет, но это не повод отказываться от мер безопасности, это ваше здоровье. Берегите себя! Будьте осторожны и внимательны", - написал Тарасов в инстаграме.

Возобновление чемпионата России запланировано 21 июня.

Не пропустите: Главврач "Спартака" не верит, что Тедеско нарушил карантин| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

La Gazzetta dello Sport: "Наполи" готов заплатить "Зениту" за Азмуна 25 миллионов евро

La Gazzetta dello Sport: "Наполи" готов заплатить "Зениту" за Азмуна 25 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов