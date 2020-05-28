Тарасов рассказал о самочувствии своих одноклубников, заразившихся коронавирусом

Хавбек "Рубина" Дмитрий Тарасов в своем инстаграме рассказал, как чувствуют себя игроки казанского клуба, заразившиеся коронавирусом.

Кроме того, футболист высказался о режиме самоизоляции в России.

Ранее сообщалось, что положительный тест на коронавирус сдали защитники Константин Плиев и Николай Поярков.

"Друзья, всем привет! У нас все стабильно, работаем, все по плану. По новостям - ребята молодые, здоровье в порядке - надеемся, что все обойдется и пройдет в легкой форме. Поддержка от меня и нас всех. Хоть и статистика по вирусу улучшается, все равно нужно быть бдительными до конца.

Постепенно карантин снимают, в Приморье разрешили тренировки на свежем воздухе, сегодня объявили, что даже Москве с начала июня открывают магазины и парки в тестовом формате. Здорово, что все по плану идет, но это не повод отказываться от мер безопасности, это ваше здоровье. Берегите себя! Будьте осторожны и внимательны", - написал Тарасов в инстаграме.

Возобновление чемпионата России запланировано 21 июня.

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