Тарасов рассказал об обиде на гендиректора "Локомотива" Кикнадзе
Хавбек казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов признался, что он обижен на руководство московского "Локомотива", который он покинул прошлым летом.
"Я покинул "Локомотив" с осадком. Ни на клуб, ни на тренера - на Кикнадзе. Мы с ним поговорили. Никто не знал, что мне нужна была операция. Думали просто - травма, надо лечить. Я попросил не брать меня на сборы, так как контракт заканчивался и его не продлевали. Мне нужно было восстановиться и найти новый клуб. Он сказал: "По рукам". Мне говорили, что у меня надрыв икроножной мышцы, а знакомый врач сказала, что это надрыв ахилла и необходима операция. Я не поверил и полетел в Италию. Там сказали - ахилл надорван, нужна операция. Позвонил клубному доктору, объяснил ситуацию, отправил снимки. Он отвечает: "Мы считаем, что операция не нужна".
Потом я написал ему, что решил делать операцию. Он ответил: "Хорошо". Такой же ответ означает, что я поставил человека в известность? Потом пошёл этот бред с тем, что медицинский штаб не дал согласие. Мы судились. Я сам оплатил себе операцию, мы подали в суд, потому что это смешная ситуация. Я выиграл суд, мне вернули деньги. Там невозможно не выиграть, до смешного дошло уже. Клуб и работу моих юристов оплатил", - рассказал Тарасов.
33-летний полузащитник выступал за "Локомотив" с 2010 по 2019 год, сыграл 188 матчей, забил 12 голов и сделал 10 ассистов.
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