Тарасов рассказал, сколько времени он копил на Porshe для жены
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов рассказал, что он четыре года откладывал деньги, чтобы купить автомобиль Porshe для своей жены Анастасии Костенко.
"Дарит такую машину, а на алименты у него денег нет", - написала одна из подписчиц в Instagram Костенко.
"Очень долго откладывал, 4 года", - написал Тарасов.
Напомним, что у Тарасова есть дочь от первого брака. Черемушкинский суд Москвы обязал игрока ежемесячно выплачивать алименты в размере 480 тысяч рублей. Но хавбек недоволен решением суда и готов платить не более 100 тысяч рублей в месяц.
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