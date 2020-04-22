Тарасов рассказал, зачем он показал футболку с Путиным после матча в Стамбуле

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Тарасов рассказал, зачем он показал футболку с Путиным после матча в Стамбуле
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов рассказал, для чего он показал футболку с изображением президента Российской Федерации Владимира Путина и надписью "Самый вежливый президент" после  окончания матча 1/16 финала Лиги Европы "Фенербахче" - "Локомотив" (2:0), который состоялся 16 февраля 2016 года.

"Это моя позиция, вот так я ее решил выразить и поддержать нашего президента. У нас на тот момент были непростые отношения с Турцией", - приводит слова Тарасова "Матч ТВ".

УЕФА оштрафовал Тарасова за демонстрацию политического изображения УЕФА на пять тысяч евро. После матча Тарасов заявил, что он во всем поддерживает действия Путина.

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