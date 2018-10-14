Тарасов: "С Кокориным и Мамаевым надо поступать по справедливости"

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Тарасов: "С Кокориным и Мамаевым надо поступать по справедливости"Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов прокомментировал ситуацию, в которой оказались форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев.

"Никому такого не пожелаю - два месяца в заключении, сильный удар по форме, если не по большему… Мы живем в правовом государстве, давайте разбираться в таких вещах справедливо и без давления со стороны. Это же правосудие, а не гладиаторские бои, где толпа жаждет хлеба и зрелищ. Еще раз, никому бы в такой ситуации не желал оказаться. Наказание человека, если все живы и целы, не может вызывать радость. Полагаю, ребята уже раскаялись и осознали недопустимость подобного, надо поступать по справедливости", - написал 31-летний футболист в своем инстаграме.

Напомним,  отец Мамаева извинился за проступок своего сына. | soccernews.ru

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