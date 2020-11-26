Тарасов с женой посетили стендап комика Нурлана Сабурова

Хавбек "Рубина" Дмитрий Тарасов вместе с женой Анастасией Костенко посетили выступление комика Нурлана Сабурова. В инстаграме футболист поделился эмоциями.

"Сходили с любимой на стендап Нурлана Сабурова! Кайфанул от души, посмеялся. Очень люблю юмор Нурлана. Жиза", - написал Тарасов.

33-летний Тарасов перешёл в "Рубин" в феврале, сыграл 12 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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