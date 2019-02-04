Тарасов сделал яркое заявление о переходе Ракицкого в "Зенит"
Хавбек московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов сделал яркое заявление о переходе украинского защитника Ярослава Ракицкого из "Шахтёра" в "Зенит".
"Футбол вне политики, всегда так считал и говорил. Поэтому переход в российский чемпионат Ярослава Ракицкого хорошее тому подтверждение! В РПЛ появился игрок из братской страны! И это ещё раз показывает, что с нашей стороны нет никакой агрессии. Даже в государственном конкурсе "Лидеры России" в полуфинал выходит киевский банкир, какие тут вопросы. И ноль проблем - всё как раньше, в 2012 году" - написал игрок "железнодорожников" в своём инстаграме, прикрепив совместную фотографию с украинским одноклубником Тарасом Михаликом.
Футбол вне политики, всегда так считал и говорил. Поэтому переход в российский чемпионат Ярослава Ракицкого хорошее тому подтверждение! В РПЛ появился игрок из братской страны! И это еще раз показывает, что с нашей стороны нет никакой агрессии. Даже в государственном конкурсе "Лидеры России" в полуфинал выходит киевский банкир, какие тут вопросы. И ноль проблем - все как раньше, в 2012 году) #тарасмихалик#дружба#всеммир
Напомним, что "Зенит" купил Ракицкого у "Шахтёра" за 10 миллионов евро, ещё 2 миллиона "горняки" могут заработать в виде бонусов от сделки. 29-летний футболист заключил с "сине-бело-голубыми" контракт до 2022 года с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон. По некоторым данным, российский клуб выплатил украинцу подписной бонус в размере 5 миллионов евро.
Не пропустите: Ракицкий исключён из списка игроков сборной Украины. | http://soccernews.ru
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|Рубин
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|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
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|Оренбург
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|Урал
|17
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|11
|Арсенал Тула
|17
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|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
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|Уфа
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|Анжи
|17
|15
|16
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|17
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