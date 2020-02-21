Тарасов сломал ногу спустя три дня после заключения контракта с "Рубином"

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Тарасов сломал ногу спустя три дня после заключения контракта с "Рубином"

Новичок казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов выбыл на длительный срок из-за серьёзной травмы.

Сообщается, что у 32-летнего футболиста диагностирован перелом ноги. Сколько он пропустит, пока неизвестно.

Напомним, что Тарасов около месяца был на просмотре в "Рубине" и только три дня назад заключил контракт с клубом.

Соглашение хавбека с казанцами рассчитано до конца сезона, поэтому весьма вероятно, что официально за новую команду игрок так и не дебютирует.

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