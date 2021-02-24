Тарасов сменил имидж

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Тарасов сменил имидж

Экс-игрок сборной России Дмитрий Тарасов сменил имидж.

33-летний футболист опубликовал фото в инстаграме с покрашенными волосами в пепельный цвет.

Последним клубом Тарасова был "Рубин", за который он выступал в сезоне 2020/21. Также он известен по своим выступлениям за "Локомотив" (2010 - 2019).

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