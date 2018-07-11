Тарасов согласовал с "Локомотивом" детали нового контракта

Полузащитник Дмитрий Тарасов продолжит выступать за московский "Локомотив".

Как сообщают российские СМИ, 31-летний футболист согласовал с "железнодорожниками" детали нового контракта.

Хавбек заключит с клубом однолетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон.

Напомним, что контракт Тарасова с "Локомотивом" истёк на прошлой неделе и сейчас он является свободным агентом.

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