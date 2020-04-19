Тарасов сыграл с женой в Just Dance

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Тарасов сыграл с женой в Just Dance

Хавбек "Рубина" Дмитрий Тарасов в своем инстаграме показал зажигательный танец с женой Анастасией.

Тарасов станцевал вместе с супругой в игре Just Dance. "Ты королева танцев", - сказал футболист жене.

Из-за пандемии коронавируса розыгрыш РПЛ приостановлен на неопределенное время. Все футболисты вынуждены тренироваться в домашних условиях.

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