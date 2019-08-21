Тарасов требует взыскать с "Локомотива" кругленькую сумму
Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов подал жалобу в РФС на московский клуб.
Как сообщают российские СМИ, футболист требует взыскать с "железнодорожников" 12 тысяч евро (880 тысяч рублей).
"Мои юристы собрали необходимые материалы, обратились в РФС с просьбой взыскать 12 тысяч евро с "Локомотива". Даты заседания я не знаю", - сказал Тарасов.
32-летний хавбек пытается таким образом компенсировать затраты на операцию и реабилитацию.
Травму, приведшую к хирургическому вмешательству, игрок получил ещё числясь в "Локомотиве". 30 июня контракт Тарасова с клубом истёк и он стал свободным агентом.
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|6
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|Краснодар
|6
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|4
|Спартак Москва
|6
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|Ростов
|6
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|ЦСКА Москва
|6
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|7
|Рубин
|6
|10
|8
|Арсенал Тула
|6
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|Урал
|6
|7
|10
|Уфа
|6
|7
|11
|Ахмат
|6
|7
|12
|Крылья Советов
|6
|6
|13
|Динамо Москва
|6
|5
|14
|Тамбов
|6
|4
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|Сочи
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2