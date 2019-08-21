Тарасов требует взыскать с "Локомотива" кругленькую сумму

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Тарасов требует взыскать с "Локомотива" кругленькую сумму

Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов подал жалобу в РФС на московский клуб.

Как сообщают российские СМИ, футболист требует взыскать с "железнодорожников" 12 тысяч евро (880 тысяч рублей).

"Мои юристы собрали необходимые материалы, обратились в РФС с просьбой взыскать 12 тысяч евро с "Локомотива". Даты заседания я не знаю", - сказал Тарасов.

32-летний хавбек пытается таким образом компенсировать затраты на операцию и реабилитацию.

Травму, приведшую к хирургическому вмешательству, игрок получил ещё числясь в "Локомотиве". 30 июня контракт Тарасова с клубом истёк и он стал свободным агентом.

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