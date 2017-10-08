Тарасов: "Трудно сказать - была ли игра против корейцев лучшей для сборной за последнее время"

Теги россиядмитрий тарасовюжная корея

Тарасов: "Трудно сказать - была ли игра против корейцев лучшей для сборной за последнее время"Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов дал комментарий выступлению своей команде во вчерашнем товарищеском матче против Южной Кореи.

"Два гола корейцев? Думаю, что это была потеря концентрации. Мы не должны так играть, нельзя пропускать такие голы. Можно ли сказать, что до 85-й минуты это была лучшая игра сборной за последнее время? Трудно сказать. Самое главное, что мы выиграли", - приводит слова 30-летнего хавбека СЭ.

Напомним, Россия выиграла у Кореи со счетом 4:2. | soccernews.ru

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