Тарасов успешно перенёс операцию в связи с переломом ноги

Сегодня, 27 февраля, полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов был прооперирован в римской клинике.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, о чём информирует официальный твиттер казанского клуба.

Полузащитник Дмитрий Тарасов был успешно прооперирован в Риме

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Желаем Дмитрию скорейшего выздоровления! pic.twitter.com/THPjPQDJRO — «Рубин» Казань (@fcrk) February 27, 2020

Сам футболист прокомментировал операцию в инстаграме.

"Впереди ещё одна большая работа над собой. Как там говорилось в "Шерлок Холмс" - "Нет ничего более стимулирующего, чем когда всё идёт не так, как надо". В точку", - написал Тарасов.

Напомним, что хавбек сломал ногу на тренировке спустя три дня после подписания контракта с "Рубином".

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