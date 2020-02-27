Тарасов успешно перенёс операцию в связи с переломом ноги
Сегодня, 27 февраля, полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов был прооперирован в римской клинике.
Хирургическое вмешательство прошло успешно, о чём информирует официальный твиттер казанского клуба.
Полузащитник Дмитрий Тарасов был успешно прооперирован в Риме— «Рубин» Казань (@fcrk) February 27, 2020
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Желаем Дмитрию скорейшего выздоровления! pic.twitter.com/THPjPQDJRO
Сам футболист прокомментировал операцию в инстаграме.
"Впереди ещё одна большая работа над собой. Как там говорилось в "Шерлок Холмс" - "Нет ничего более стимулирующего, чем когда всё идёт не так, как надо". В точку", - написал Тарасов.
Напомним, что хавбек сломал ногу на тренировке спустя три дня после подписания контракта с "Рубином".
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