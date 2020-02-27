Тарасов успешно перенёс операцию в связи с переломом ноги

Теги рубиндмитрий тарасов

Тарасов успешно перенёс операцию в связи с переломом ноги

Сегодня, 27 февраля, полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов был прооперирован в римской клинике.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, о чём информирует официальный твиттер казанского клуба.

Сам футболист прокомментировал операцию в инстаграме.

"Впереди ещё одна большая работа над собой. Как там говорилось в "Шерлок Холмс" - "Нет ничего более стимулирующего, чем когда всё идёт не так, как надо". В точку", - написал Тарасов.

Напомним, что хавбек сломал ногу на тренировке спустя три дня после подписания контракта с "Рубином".

Не пропустите: Игроки "Рубина" поддержали травмированного Тарасова. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" намерен обжаловать удаление Рамоса в матче с "Манчестер Сити"

"Реал" намерен обжаловать удаление Рамоса в матче с "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов