Тарасов: "Уважение ко мне от игроков "Рубина" уже чувствуется"

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Тарасов: "Уважение ко мне от игроков "Рубина" уже чувствуется"

Бывший полузащитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов сегодня, 12 января, прошел медосмотр в "Рубине". Вместе с командой хавбек отправится на зимние сборы, по итогам которых главный тренер команды Леонид Слуцкий решит судьбу футболиста в клубе.

"Я полгода восстанавливался, о подписании речи не идет, надо посмотреть, в какой форме я нахожусь, но я тренировался много, поэтому за себя не переживаю. Чувствую себя отлично.

Со Слуцким пока еще не виделись, но созванивались. Хочу быстрее приступить к работе и тренировкам.

Сегодня был приятный момент: когда сидели у врача, остался последний кабинет, и сказали, чтобы пропустили самого опытного, меня пропустили. Уважение среди игроков уже чувствуется. А я воспитанный, сижу жду, меня пропустили - приятно", - сказал Тарасов.

Отметим, футболист не выходил на поле с лета 2020 года.

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