Тарасов: "В "Локомотиве" есть проблемы - после игр сборных всегда тяжело втягиваемся"

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов высказался о предстоящих матчах своей команды.

"Ждем возобновления чемпионата с нетерпением. Уже соскучились. Мы уже привыкли к такому плотному графику. У нас есть проблемы - после игр сборных всегда тяжело втягиваемся. Но тренеры сделали некоторые поправки, думаю, с предстоящей игры будет все по-другому, сразу начнем набирать очки", - цитирует 30-летнего хавбека официальный сайт "железнодорожников".

Напомним, "Локомотив" потроллил хавбека ЦСКА Вернблума. | soccernews.ru