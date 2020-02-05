Тарасов в третий раз стал отцом

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Тарасов в третий раз стал отцом

Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов сообщил, что его жена Анастасия родила девочку.

"Спасибо тебе, моя любовь", - написал футболист в своем Instagram, прикрепив фотографию супруги с ребенком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо тебе моя любовь @kostenko.94 ❤️

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

Это второй ребенок в семье Тарасовых. В 2018 году у них родилась дочь Милана. Также у хавбека есть дочь Ангелина (2009 года рождения) от первого брака.

В данный момент 32-летний Тарасов находится на сборе казанского "Рубина". По итогам сбора будет принять решение о целесообразности подписания контракта с игроком.

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