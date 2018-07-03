Тарасов ведет переговоры со своим потенциальным новым клубом

Полузащитник Дмитрий Тарасов, ныне находящийся в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в "Ростове".

Так, по сведениям sport24.ru, 31-летний хавбек уже ведет переговоры с "желто-синими" о подписании трудового соглашения. В то же время бывший клуб футболиста московский "Локомотив" готов предложить ему новый контракт сроком на один год с возможностью его продления еще на сезон.

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