Тарасов вернулся из Италии и написал пост, посвященный коронавирусу

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов, который недавно перенес операцию на ноге, написал пост в инстаграме.

Операция хавбека проходила в Риме. По приезде в Москву Тарасова проверили на наличие коронавируса.

"Прилетел после операции, в Москве врачи меня сразу "приняли". Еще в самолете прошел специальный человек с тепловизором, а потом уже в зале прилёта еще раз все измерили и попросили заполнить анкету. При этом, ни у одного человека с нашего рейса ничего не нашли! Хотя и летели мы из Италии, где на севере ввели карантин. Интересно, что дома жена рассказала про кучу фейковых сообщений про якобы зараженных в Москве. Любят у нас, конечно, паниковать и драматизировать.

Говорю, как очевидец событий, все в порядке, на границе четко проверяют и я спросил у сопровождающего меня сотрудника, были ли случаи в Шереметьево, на что получил ответ- ни одного! Поэтому не верьте левым слухам", - написал Тарасов.

Ранее сообщалось, что остаток сезона в АПЛ может пройти без зрителей из-за коронавируса.

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