Тарасов вернулся из Италии и написал пост, посвященный коронавирусу
Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов, который недавно перенес операцию на ноге, написал пост в инстаграме.
Операция хавбека проходила в Риме. По приезде в Москву Тарасова проверили на наличие коронавируса.
Прилетел после операции, в Москве врачи меня сразу «приняли» Еще в самолете прошел специальный человек с тепловизором, а потом уже в зале прилёта еще раз все измерили и попросили заполнить анкету. При этом, ни у одного человека с нашего рейса ничего не нашли! Хотя и летели мы из Италии, где на севере ввели карантин. Интересно, что дома жена рассказала про кучу фейковых сообщений про якобы зараженных в Москве. Любят у нас, конечно, паниковать и драматизировать. Говорю, как очевидец событий, все в порядке, на границе четко проверяют и я спросил у сопровождающего меня сотрудника, были ли случаи в Шереметьево, на что получил ответ- ни одного! Поэтому не верьте левым слухам!!!
"Прилетел после операции, в Москве врачи меня сразу "приняли". Еще в самолете прошел специальный человек с тепловизором, а потом уже в зале прилёта еще раз все измерили и попросили заполнить анкету. При этом, ни у одного человека с нашего рейса ничего не нашли! Хотя и летели мы из Италии, где на севере ввели карантин. Интересно, что дома жена рассказала про кучу фейковых сообщений про якобы зараженных в Москве. Любят у нас, конечно, паниковать и драматизировать.
Говорю, как очевидец событий, все в порядке, на границе четко проверяют и я спросил у сопровождающего меня сотрудника, были ли случаи в Шереметьево, на что получил ответ- ни одного! Поэтому не верьте левым слухам", - написал Тарасов.
Ранее сообщалось, что остаток сезона в АПЛ может пройти без зрителей из-за коронавируса.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
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|46
|2
|Краснодар
|20
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|3
|Ростов
|20
|35
|4
|ЦСКА Москва
|20
|35
|5
|Локомотив Москва
|20
|35
|6
|Арсенал Тула
|20
|28
|7
|Урал
|20
|25
|8
|Уфа
|20
|25
|9
|Спартак Москва
|20
|25
|10
|Динамо Москва
|20
|24
|11
|Тамбов
|20
|22
|12
|Ахмат
|20
|20
|13
|Рубин
|20
|20
|14
|Оренбург
|19
|20
|15
|Крылья Советов
|20
|19
|16
|Сочи
|19
|15