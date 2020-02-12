Тарасов влип в расистский скандал, связанный с китайским коронавирусом

Полузащитник Дмитрий Тарасов, который находится на просмотре в казанском "Рубине", неудачно пошутил о коронавирусе.

Футболист опубликовал в своем Instagram фотографию, на которой его стрижет парикмахер азиатской внешности, подписав ее "коронавирус".

Поступок игрока негативно оценили пользователи, обвинив футболиста в расизме.

На данный момент от коронавируса умерли более 1 100 человек. Официально заболевших случаев насчитывается более 45 тысяч.

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