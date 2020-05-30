Тарасов восстановился после перелома ноги
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов вернулся в строй, полностью восстановившись после перелома ноги.
Напомним, что травму 33-летний футболист получил ещё в феврале, пробыв в лазарете около трёх месяцев.
Теперь же хавбек приступил к тренировкам и работает без ограничений.
Напомним, что Тарасов пока не дебютировал за "Рубин" в официальных матчах. До переезда в Казань он 9 лет выступал за "Локомотив".
Не пропустите: Защитник "Рубина" Плиев вылечился от коронавируса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Месси, Рамос и Суарес снялись в новом клипе Энрике Иглесиаса и рэпера Anuel AA
-
Матч чемпионата Украины отменили из-за обнаружения коронавируса у футболистов
-
Сборная России поздравила Головина с днём рождения рассказом истории из его детства
-
Один из игроков "Локомотива" тренируется на даче у Сёмина
-
Арбелоа станет тренером в академии "Реала"
-
"Милан" нацелился на Мартина Эдегора
-
Тарасов восстановился после перелома ноги
-
ЦСКА потерял тренера, работавшего в клубе 10 лет
-
Хедира не собирается уходить из "Ювентуса"
-
"Как называется этот финт?": популярный блогер вспомнил смешной трюк Гатагова
-
"Ростов" сделал три предложения по трансферу защитника "Авангарда"
-
Калитвинцев ответил Соловьёву, назвавшему его "махровым русофобом"
-
Защитник "Рубина" Плиев вылечился от коронавируса
-
Андре Гомеш не смог выбрать между Роналду и Месси
-
Названа дата открытия летнего трансферного окна в Европе
-
В "Роторе" отреагировали на слухи о возможном отказе от участия в РПЛ
-
Хаверц установил рекорд Бундеслиги
-
"Барселона" предложила клубу АПЛ арендовать Коутиньо
-
Стало известно, сколько ВЭБ.РФ заплатил за контрольный пакет акций ЦСКА
-
Главные новости дня: 29 мая
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20