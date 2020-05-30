Тарасов восстановился после перелома ноги

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Тарасов восстановился после перелома ноги

Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов вернулся в строй, полностью восстановившись после перелома ноги.

Напомним, что травму 33-летний футболист получил ещё в феврале, пробыв в лазарете около трёх месяцев.

Теперь же хавбек приступил к тренировкам и работает без ограничений.

Напомним, что Тарасов пока не дебютировал за "Рубин" в официальных матчах. До переезда в Казань он 9 лет выступал за "Локомотив".

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